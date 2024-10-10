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Это ответ желающим к миру с путиным, — в ЕС прокомментировали удары рф по кораблям в Одесской области

16:07, 10 октября 2024
Спикер ЕС Петер Стано: Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно.
Это ответ желающим к миру с путиным, — в ЕС прокомментировали удары рф по кораблям в Одесской области
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В последнее время рф усилила атаки баллистикой по Одесской области. Под ударом портовая инфраструктура. 9 сентября в результате обстрела пострадало гражданское судно под флагом Панамы, 8 человек погибли. В ЕС отреагировали на обстрелы гражданских кораблей и призвали заинтересованные страны давить на рф с требованием прекратить эти действия.

На ежедневном брифинге в Брюсселе представитель ЕС Петер Стано напомнил, что вчера баллистическими ракетами были поражены два корабля, один из Панамы, второй – из Палау. Несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китса и Невиса, в прошлом месяце россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим – судно из Турции.

"Все эти страны, которые путин называет дружественными", – отметил Стано.

По его словам, все эти действия происходят вдобавок к тому, что рф продолжает уничтожать в Украине зернохранилища и портовую инфраструктуру во время ежедневных атак и продолжает похищать украинское зерно.

"Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что рф настроена и дальше делать продовольствие своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе - а уязвимых людей в Азии и Африке. И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с путиным возможен", - подчеркнул спикер ЕС.

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ЕС

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