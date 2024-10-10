В Одесской области восемь человек погибли в результате ракетного удара

Враг ударил баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области.

В среду, 10 сентября, рф нанесла удар баллистикой по Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре. По состоянию на 10 сентября количество жертв составляет 8 человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

От полученных ранений в больнице умер 26-летний мужчина. Также 8 человек получили ранения.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз Shui Spirit. Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня.

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