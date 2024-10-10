Вместо заключения экспертов по уголовным делам будут справки и «другие документы» специалистов – парламент принял закон

Верховная Рада приравняла справки, выводы и «другие документы» специалистов к доказательствам по уголовным делам – как будут «ускорять» расследование.

Фото: Киевский НИ экспертно-криминалистический центр МВД

Справки и другие документы специалистов станут доказательствами по уголовным делам. В том числе вместо вывода эксперта будут использовать справки специалиста относительно оружия, взрывчатки, наркотиков и т. д. Соответствующий законопроект 10075 приняла Верховная Рада 9 октября, прибавив ко второму чтению ряд новых норм.

Депутаты аргументируют принятие закона необходимостью «ускорить процессы расследования» и тем, что эксперты, проводящие судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, баллистические, взрывотехнические и другие экспертизы, «загружены».

Таким образом, народные избранники решили закрыть вопрос с количеством экспертов в Украине путем качества и замены их специалистами, чтобы следователи Нацпола и другие могли быстрее расследовать дела.

Не только справки, выводы, но и другие документы

Итак, ко второму чтению законопроект значительно видоизменился, добавив специалистам еще больше опций.

Во-первых, специалистам добавили возможность, кроме пояснений, справок и выводов, выдавать другие документы (без конкретизации). Соответствующие изменения внесены в статью 71 УПК (теперь она будет звучать так: «Специалистом в уголовном производстве является лицо, обладающее специальными знаниями и навыками и может предоставлять консультации, объяснения, справки, заключения и другие документы в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства по вопросам, требующим соответствующих специальных знаний и навыков)

Также статью 71 УПК дополнили новым абзацем, в соответствии которому «в случае необходимости и при наличии оснований может быть привлечен из иностранного государства, международной организации специалист в области химического, биологического, радиационного, ядерного или другого оружия».

Во-вторых, если до изменений специалист мог быть привлечен для оказания непосредственной технической помощи (фотографирование, составление схем, планов, чертежей, отбор образцов для проведения экспертизы и т.п.) сторонами уголовного производства в ходе досудебного расследования и судом в ходе судебного разбирательства, а также для предоставление выводов в случаях, предусмотренных пунктом 7 ч. 4 ст. 71 УПК, то теперь предусмотрено, что он может быть привлечен для предоставления справок, выводов и других документов в случаях, предусмотренных пунктами 7, 8, 9 ч. 4 ст. 71.

То есть специалист сможет предоставлять справки, выводы и другие документы:

в ходе досудебного расследования уголовных проступков, в том числе в случаях, предусмотренных ч. 3 статьи 214 УПК (в неотложных случаях до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований);

предоставлять справки по вопросам, относящимся к сфере его знаний, в случаях, предусмотренных ч. 3 статьи 245-1 УПК (т.е . для осуществления снятия показаний технических приборов и технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи или средств фото-, киносъемки, видеозаписи)

предоставлять справки, выводы по вопросам, относящимся к сфере его знаний, по идентификации личности, оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, следов взрыва или выстрела, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих лекарственных средств ( соответствующим пунктом 9 дополнена ч. 4 статьи 71 УПК).

Таким образом, специалисты теперь смогут выступать в роли экспертов по оружию, взрывчатке и наркотикам.

В-четвертых, в статье 99 УПК справки, заключения и другие документы специалистов приравниваются к документам, содержащим сведения, выступающие доказательствами факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства (новый пункт 5 ч. 2 ст. 99 УПК).

Следовательно, «другие документы» специалиста станут доказательствами по уголовным делам.

В ч. 3 статьи 214 УПК, регулирующей, что осуществление досудебного расследования, кроме случаев, предусмотренных этой частью, до внесения сведений в реестр или без такого внесения не допускается и влечет ответственность, установленную законом, но в неотложных случаях до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований может быть проведен осмотр места происшествия (сведения вносятся безотлагательно после завершения осмотра) устанавливается, что в неотложных случаях до внесения сведений в ЕРДР может быть произведен осмотр места происшествия (сведения вносятся безотлагательно после завершения осмотра или получения справки, заключения специалиста) .

Что добавили ко второму чтению

Кроме неконкретизированных «других документов», которые теперь смогут выдавать специалисты и которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности ко второму чтению добавил и другие нормы, не являющиеся предметом рассмотрения в первом чтении.

А именно внесены изменения в ч. 1 статьи 338 УПК, регулирующей порядок изменения обвинения в суде.

Напомним, в настоящее время она устанавливает, что с целью изменения правовой квалификации и/или объема обвинения прокурор имеет право изменить обвинение, если в ходе судебного разбирательства установлены новые фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого обвиняется лицо.

В соответствии с внесенными депутатами изменениями в ч. 1 ст. 338 УПК добавили норму о том, что «не допускается изменение обвинения прокурором по уголовному проступку на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства».

Также статью 615 УПК дополнили новой нормой о том, что в условиях военного положения Генеральный прокурор (и. о. Генпрокурора) или уполномоченные им прокуроры с целью обеспечения эффективности досудебного расследования своим мотивированным постановлением вправе определить подследственность или поручить досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины, другому органу досудебного расследования.

Также добавлены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, на специалиство распространяют административную ответственность за злостное уклонение от явки в суд (которая сейчас существует для экспертов в статье 185-3 КУоАП), а также за злостное уклонение от явки в органы досудебного расследования или прокурора во время досудебного расследования (изменения к статье 185-4).

Соответственно для экспертов также вводится уголовная ответственность по УК в статье 358 за составление или выдачу заведомо подложных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, в статье 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), в статье 368 -4 (Подкуп лица, оказывающего публичные услуги) и в статье 385 (Отказ от выполнения возложенных на них обязанностей)

В дополнение, как писала «Судебно-юридическая газета», депутаты решили этим же законом увеличить штат Государственного бюро расследований с 1600 до 1900 человек.

Относительно внесенных изменений о «других документах» специалиста как доказательства депутаты объяснили следующее:

«Учитывая, что общепринятая в Украине система типовых документов может существенно отличаться от такой системы в других государствах или международных организациях, определять исчерпывающий перечень форм документов, согласно которому оформляются результаты привлечения специалиста в области химического, биологического, радиационного, ядерного или другого оружия из иностранного государства. , международной организации, то есть результаты его непосредственной деятельности усматривается нецелесообразным На основании чего предлагается дополнить определенный перечень форм документов, по которому оформляются результаты привлечения специалиста, словосочетанием – «другие документы».

Также они указали, что «возможность использования следователем, прокурором справки, заключения специалиста, безусловно, необходима для принятия обоснованного решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начало досудебного расследования. В то же время частью 1 статьи 71 Уголовного процессуального кодекса Украины возможность предоставлять специалистам справки и выводы предусмотрена исключительно в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства».

Автор: Наталья Мамченко

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