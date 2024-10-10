В Великобритании в городе Малверн открыли украинскую школу

Школа находится в графстве Вустершир.

Источвник фото: Association of Ukrainians in Great Britain / Facebook

В британском городе Малверн, расположенном в графстве Вустершир, открыли украинскую школу. Об этом сообщили на странице Association of Ukrainians in Great Britain.

Как отмечается, открыть школу для украинских детей удалось благодаря помощи и поддержке Союза украинцев в Великобритании, местного отдела СУБ.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в столице Италии – Риме – открыли Украинский дом и новую украинскую школу. Как отмечают в Посольстве Украины в Италии, новое пространство в Риме будет центром для украинской общины.

Кроме того, мы писали, что первую в Венгрии государственную двуязычную среднюю школу и гимназию, где ученики будут изучать венгерский и украинский языки, открыли в Будапеште 1 сентября.

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