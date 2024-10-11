В Киевской области задержали злоумышленников, подожгли релейный шкаф по заказу врага

Искателям легких денег теперь грозит пожизненное лишение свободы.

В Киевской области правоохранители задержали двух товарищей, совершивших поджог релейного шкафа в Бучанском районе. Мужчины выполняли «заказ» куратора из российской федерации, на который согласились в поисках легких денег.

Как сообщила полиция Киевской области, 2 октября поступило сообщение о том, что неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге. К счастью, оборудование повреждения не получило.

Полицейские провели ряд розыскных мероприятий и установили двух поджигателей. Ими оказались 30-летний уроженец Луганской области и его 16-летний знакомый.

«Правоохранители выяснили, что одному из подельников накануне пришло сообщение в Telegram от незнакомца. Куратор из страны-агрессора предлагал поджечь релейный шкаф за вознаграждение. Следовательно, приятели совершили диверсию, запечатлев факт совершения ими преступления на телефон, как доказательство выполненной «работы», - сообщили в полиции.

Полицейские задержали злоумышленников и сообщили фигурантам о подозрении. Судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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