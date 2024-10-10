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Берлин повышает уровень безопасности перед приездом Владимира Зеленского

15:07, 10 октября 2024
Визит Владимира Зеленского предусматривает повышенный уровень риска.
Берлин повышает уровень безопасности перед приездом Владимира Зеленского
Источник фото: ukrinform
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В столице Германии, Берлине, усиливают меры безопасности перед ожидаемым визитом Президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает издание Bild, изначально эти дополнительные меры планировались в связи с визитом президента США Джо Байдена, но тот отменил поездку из-за урагана «Милтон».

Берлинская полиция готова к проведению запланированных мер безопасности, поскольку визит Зеленского также предполагает повышенный уровень риска. По словам представителей профсоюза полиции, президент Украины сейчас находится на «самом высоком уровне возможного риска», что потребует привлечения всех доступных ресурсов для обеспечения его безопасности.

Кроме того, полиция получила поддержку от коллег из других федеральных земель и федеральной полиции. Пока неизвестно, прибудет ли Зеленский в центр Берлина кортежем или прилетит вертолетом.

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полиция Германия Владимир Зеленский

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