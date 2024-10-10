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Берлін підвищує рівень безпеки перед приїздом Володимира Зеленського

15:07, 10 жовтня 2024
Візит Володимира Зеленського передбачає підвищений рівень ризику.
Берлін підвищує рівень безпеки перед приїздом Володимира Зеленського
Джерело фото: ukrinform
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У столиці Німеччини, Берліні, посилюють заходи безпеки перед очікуваним візитом Президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє видання Bild, спочатку ці додаткові заходи планувалися у зв'язку з візитом президента США Джо Байдена, але той скасував поїздку через ураган «Мілтон».

Берлінська поліція готова до проведення запланованих заходів безпеки, оскільки візит Зеленського також передбачає підвищений рівень ризику. За словами представників профспілки поліції, президент України наразі перебуває на «найвищому рівні можливого ризику», що вимагатиме залучення всіх доступних ресурсів для забезпечення його безпеки.

Крім того, поліція отримала підтримку від колег з інших федеральних земель і федеральної поліції. Наразі невідомо, чи прибуде Зеленський у центр Берліна кортежем або прилетить вертольотом.

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поліція Німеччина Володимир Зеленський

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