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Рада прийняла закон про страхування журналістів – що він передбачає

13:57, 10 жовтня 2024
Медіакампанії зобов’язали укладати договори страхування на життя, здоров’я та працездатності своїх журналістів чи інших працівників на час їх відряджень у зону бойових дій або на тимчасово окуповані території України.
Рада прийняла закон про страхування журналістів – що він передбачає
Фото: ukrinform.com
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Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 11153 про внесення змін до статті 15 Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста» щодо приведення її положень у відповідність із Законом України «Про страхування».

Документ підтримали 275 нардепів.

Тепер редакції і медіакампанії зобов’язані укладати договори страхування на життя, здоров’я та працездатності своїх журналістів чи інших працівників на час їх відряджень у зону бойових дій або на тимчасово окуповані території України.

Страхування має фінансуватися за рахунок коштів самих медіакомпаній або за рахунок інших коштів, які не заборонені законом.

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Верховна Рада України страхування

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