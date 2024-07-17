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Верховна Рада прийняла законопроект щодо страхування життя, здоров’я і працездатності журналістів

16:32, 17 липня 2024
Парламент підтримав законопроект, який зобов'язує роботодавців страхувати життя, здоров'я та працездатність журналістів від нещасних випадків під час відряджень у райони бойових дій або на ТОТ.
Верховна Рада прийняла законопроект щодо страхування життя, здоров’я і працездатності журналістів
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Верховна Рада 16 липня прийняла за основу законопроект про внесення змін до статті 15 Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста» щодо приведення її положень у відповідність із Законом України «Про страхування»  (№ 11153).

Основною метою даного законопроекту є внесення змін до положень статті 15 Закону про державну підтримку медіа та передбачити обов’язок суб’єктів у сфері медіа за рахунок своїх коштів або за рахунок будь-яких інших не заборонених законом джерел укладати договори страхування життя, здоров’я, працездатності журналістів та інших своїх працівників від нещасного випадку за класом страхування 1, визначеним статтею 4 Закону України «Про страхування», на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України.

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