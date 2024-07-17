У Херсонській області впроваджують особливий режим в'їзду та виїзду: що відомо

В ОВА це пояснюють необхідністю належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.

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У Херсонській області впроваджують особливий режим в'їзду та виїзду. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Згідно з наказом Коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області», — йдеться у повідомленні.

В ОВА це пояснюють необхідністю належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.

Зазначається, що рішення стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства.

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