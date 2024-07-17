Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 17 липня рекомендував прийняти законопроект 9032-1 авторства Михайла Радуцького та колег про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в першому читанні прийняти за основу. Про це повідомив голова податкового Комітету Данило Гетманцев.

«Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин» - зазначив він.

Законопроектом 9032-1 пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити, що при оподаткуванні вод, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин застосовується ставка акцизного податку у розмірі 10,00 (а тимчасово, до 31 грудня 2023 року включно, але не раніше дати припинення або скасування воєнного стану в Україні – 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

«До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та «інноваційно» впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я.

Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року. Статтею 1 загальних положень цієї Директиви встановлено, що для визначення загального режиму оподаткування акцизами держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними» - зазначив Данило Гетманцев.

В свою чергу, перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк вказує, що Мінфін підтримав цей законопроект, бо він може додати до бюджету 7,5 млрд грн. В свою чергу, Мінекономіки вказало на перспективу здорожчання умовної «кока-коли» у 2,5 рази.

Зазначимо, що 17 липня Верховна Рада також почала розгляд правок до законопроекту 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона, не уточнюючи, про яку саме ініціативу йдеться.

При цьому МВФ не заперечує проти такого варіанту, як «друк гривні», якщо інших варіантів не буде.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев озвучив кілька варіантів, аби покрити цю «діру». Один з них це підвищення податків. При цьому швидко отримати кошти у необхідних для країни обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір. Найгіршим же варіантом буде емісія.

Автор: Наталя Мамченко

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