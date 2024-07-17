Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

16:12, 17 липня 2024
Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.
Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 17 липня рекомендував прийняти законопроект 9032-1 авторства Михайла Радуцького та колег про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в першому читанні прийняти за основу. Про це повідомив голова податкового Комітету Данило Гетманцев.
«Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин» - зазначив він.
Законопроектом 9032-1 пропонується:

  • віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин; 
  • встановити, що при оподаткуванні вод, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин застосовується ставка акцизного податку у розмірі 10,00 (а тимчасово, до 31 грудня 2023 року включно, але не раніше дати припинення або скасування воєнного стану в Україні – 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

«До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та «інноваційно» впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я.

Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року. Статтею 1 загальних положень цієї Директиви встановлено, що для визначення загального режиму оподаткування акцизами держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними» - зазначив Данило Гетманцев.

В свою чергу, перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк вказує, що Мінфін підтримав цей законопроект, бо він може додати до бюджету 7,5 млрд грн. В свою чергу, Мінекономіки вказало на перспективу здорожчання умовної «кока-коли» у 2,5 рази.
Зазначимо, що 17 липня Верховна Рада також почала розгляд правок до законопроекту 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що обговорювала зміни до Держбюджету на 2024 рік для покриття «діри» в 400-500 мільярдів грн в цьому році з послом Німеччини. «Тут чекаємо на ініціативу Уряду» - зауважила вона, не уточнюючи, про яку саме ініціативу йдеться.

При цьому МВФ не заперечує проти такого варіанту,  як «друк гривні», якщо інших варіантів не буде.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев озвучив кілька варіантів, аби покрити цю «діру». Один з них це підвищення податків. При цьому швидко отримати кошти у необхідних для країни обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір. Найгіршим же варіантом буде емісія.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Для цифровізації процесу надання відстрочки студентам необхідно дозволити працівникам ТЦК запитувати інформацію з інших реєстрів без дозволу людини

У Міноборони відповіли, коли студентам денної форми навчання не потрібно буде йти до ТЦК з папірцями для отримання відстрочки.

Про штрафи від ТЦК можна буде дізнатися в Дії – чи можна їх буде сплатити у Дії

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що про штрафи за порушення військового обліку можна буде дізнатися в Дії – що він міг мати на увазі.

Партнери дають лише зброю, а зарплати військовим забезпечує український бізнес – Дмитро Наталуха відповів на критику економічного бронювання

«Кількість власних грошей, які військові зі своєї зарплати витрачають на закупівлю, заправку та ремонт матеріально-технічних засобів та на дистанційне утримання сім'ї – лише збільшуватиметься. Причому – кратно, щомісяця. Просто тому, що партнери дають лише зброю, а решта – це український бізнес» - Дмитро Наталуха пояснив критикам економічного бронювання перспективи.

Депутати виправили нісенітниці у КПК, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню»

Деякі норми КПК містять нісенітницю – Верховна Рада прийняла закон щодо виправлення помилок у Кодексі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області