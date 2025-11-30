Україна та Норвегія запускають спільне виробництво українських дронів

У 2026 році планують розгорнути пілотну лінію.

Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво українських безпілотників. Відповідну угоду підписали міністр оборони України та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, наступний крок — запуск пілотної виробничої лінії у 2026 році з одночасним нарощуванням потужностей.

Крім того, Україна передасть Норвегії досвід та інновації, а отримає — потужний виробничий майданчик і науково-конструкторську співпрацю з норвезькими установами.

