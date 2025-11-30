Украина и Норвегия запускают совместное производство украинских дронов

В 2026 году планируется развернуть пилотную линию.

Фото: Денис Шмигаль

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве украинских беспилотников. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины и министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, следующий шаг — запуск пилотной производственной линии в 2026 году с одновременным наращиванием мощностей.

Кроме того, Украина передаст Норвегии опыт и инновации, а получит — мощную производственную площадку и научно-конструкторское сотрудничество с норвежскими учреждениями.

