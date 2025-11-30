  1. В Украине

Украина и Норвегия запускают совместное производство украинских дронов

18:25, 30 ноября 2025
В 2026 году планируется развернуть пилотную линию.
Украина и Норвегия запускают совместное производство украинских дронов
Фото: Денис Шмигаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Норвегия договорились о совместном производстве украинских беспилотников. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины и министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, следующий шаг — запуск пилотной производственной линии в 2026 году с одновременным наращиванием мощностей.

Кроме того, Украина передаст Норвегии опыт и инновации, а получит — мощную производственную площадку и научно-конструкторское сотрудничество с норвежскими учреждениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Норвегия Минобороны дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]