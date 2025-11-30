Пішов з життя суддя Апеляційного суду Одеської області у відставці Юрій Погорелий

Обірвалося життя судді у відставці Юрія Погорелого.

Фото: facebook.com/oda.court.gov.ua

У неділю, 30 листопада, пішов з життя суддя у відставці Апеляційного суду Одеської області - Погорелий Юрій Олександрович. Про це повідомив Одеський апеляційний суд.

«Його професійний шлях був прикладом служіння закону, принциповості та справедливості.

Юрій Олександрович залишив вагомий слід у судовій системі, працюючи сумлінно, відповідально та з повагою до людей і професії.

Колеги пам’ятають його як людину високої культури, стриманості та гідності.

Його досвід, мудрість і професійні орієнтири назавжди залишаться частиною історії суду.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Юрія Олександровича. Світла пам’ять», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Юрія Олександровича.