Ушел из жизни судья Апелляционного суда Одесской области в отставке Юрий Погорелый

Оборвалась жизнь судьи в отставке Юрия Погорелого.

Фото: facebook.com/oda.court.gov.ua

В воскресенье, 30 ноября, ушел из жизни судья в отставке Апелляционного суда Одесской области — Погорелый Юрий Александрович. Об этом сообщил Одесский апелляционный суд.

«Его профессиональный путь был примером служения закону, принципиальности и справедливости.

Юрий Александрович оставил весомый след в судебной системе, работая добросовестно, ответственно и с уважением к людям и профессии.

Коллеги помнят его как человека высокой культуры, выдержанности и достоинства.

Его опыт, мудрость и профессиональные ориентиры навсегда останутся частью истории суда.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Юрия Александровича. Светлая память», — написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Юрия Александровича.