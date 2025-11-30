  1. Судова практика
На Львівщині перед судом постав пенсіонер за напад на співробітника ТЦК

17:58, 30 листопада 2025
Пенсіонер втрутився у конфлікт та вдарив співробітника ТЦК.
На Львівщині перед судом постав пенсіонер за напад на співробітника ТЦК
Стрийський міськрайонний суд Львівської області вині вирок місцевому пенсіонеру, співробітнику Угерського відділення ремонту обладнання АТ «Укртрансгаз» Петрові Фединцю, який вдарив кулаком в обличчя співробітника ТЦК під час виконання ним мобілізаційних завдань, пише zaxid.net.

Зазначається, що інцидент стався 31 травня 2025 року у Стрию. Військовослужбовці територіального центру комплектування були вдягнені у військову форму та здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних, пересувалися на автомобілі Hyundai.

Близько 18:00 поблизу гаражного кооперативу «Автомобіліст 1» на вул. Січових Стрільців під час перевірки документів стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та військовозобов’язаним, у який втрутився перехожий Петро Фединець. Коли співробітник ТЦК сів у службовий автомобіль, пенсіонер підійшов та вдарив його кулаком в ніс, спричинивши синці. Експерти кваліфікували тілесне ушкодження як легке.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя визнав Петра Фединця винним в побитті службової особи (ч. 2 ст. 350 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду пенсіонера звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

