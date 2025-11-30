  1. Судебная практика
Во Львовской области пред судом предстал пенсионер за нападение на сотрудника ТЦК

17:58, 30 ноября 2025
Пенсионер вмешался в конфликт и ударил сотрудника ТЦК.
Во Львовской области пред судом предстал пенсионер за нападение на сотрудника ТЦК
Стрыйский городско-районный суд Львовской области вынес приговор местному пенсионеру, сотруднику Угерского отделения ремонта оборудования АО «Укртрансгаз» Петру Федынцу, который ударил кулаком по лицу сотрудника ТЦК во время выполнения им мобилизационных заданий, пишет zaxid.net.

Отмечается, что инцидент произошел 31 мая 2025 года в Стрые. Военнослужащие территориального центра комплектования были одеты в военную форму и осуществляли мероприятия по оповещению военнообязанных, передвигались на автомобиле Hyundai.

Около 18:00 возле гаражного кооператива «Автомобилист 1» на ул. Сечевых Стрельцов во время проверки документов возник конфликт между военнослужащими ТЦК и военнообязанным, в который вмешался прохожий Петр Федынец. Когда сотрудник ТЦК сел в служебный автомобиль, пенсионер подошел и ударил его кулаком в нос, причинив синяки. Эксперты квалифицировали телесное повреждение как легкое.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Судья признал Петра Федынца виновным в избиении должностного лица (ч. 2 ст. 350 УКУ) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время приговором суда пенсионер был освобожден от основного наказания, установив один год испытательного срока. Приговор еще может быть обжалован.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

