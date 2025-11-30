  1. В Україні

Як перевести пенсію за новим місцем проживання – покрокова інструкція

16:37, 30 листопада 2025
Під час воєнного стану гроші можуть надійти безпосередньо на картку без відкриття рахунку.
Як перевести пенсію за новим місцем проживання – покрокова інструкція
Фото: ukrainianinpoland.pl
У разі зміни місця проживання пенсіонеру потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за новим місцем проживання особисто, через законного представника, поштою (рекомендованим листом) або онлайн на порталі. Алгоритм пояснили в «Дії».

Необхідні документи:

  • заява;
  • паспорт;
  • документ про РНОКПП (або свідоцтво соцстрахування).

Для неповнолітніх чи недієздатних — документи законного представника та рішення суду (за наявності).

В умовах воєнного стану при тимчасовій зміні місця проживання пенсію переказують безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку. Виплата — не менша, ніж за попередній місяць.

Строк розгляду — 8 робочих днів. Послуга безоплатна.

У разі відмови (документи не відповідають вимогам) можна оскаржити рішення в окружному адміністративному суді.

Пенсійний фонд Дія пенсія

