Як перевести пенсію за новим місцем проживання – покрокова інструкція

Під час воєнного стану гроші можуть надійти безпосередньо на картку без відкриття рахунку.

Фото: ukrainianinpoland.pl

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі зміни місця проживання пенсіонеру потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за новим місцем проживання особисто, через законного представника, поштою (рекомендованим листом) або онлайн на порталі. Алгоритм пояснили в «Дії».

Необхідні документи:

заява;

паспорт;

документ про РНОКПП (або свідоцтво соцстрахування).

Для неповнолітніх чи недієздатних — документи законного представника та рішення суду (за наявності).

В умовах воєнного стану при тимчасовій зміні місця проживання пенсію переказують безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку. Виплата — не менша, ніж за попередній місяць.

Строк розгляду — 8 робочих днів. Послуга безоплатна.

У разі відмови (документи не відповідають вимогам) можна оскаржити рішення в окружному адміністративному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.