Як перевести пенсію за новим місцем проживання – покрокова інструкція
У разі зміни місця проживання пенсіонеру потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за новим місцем проживання особисто, через законного представника, поштою (рекомендованим листом) або онлайн на порталі. Алгоритм пояснили в «Дії».
Необхідні документи:
- заява;
- паспорт;
- документ про РНОКПП (або свідоцтво соцстрахування).
Для неповнолітніх чи недієздатних — документи законного представника та рішення суду (за наявності).
В умовах воєнного стану при тимчасовій зміні місця проживання пенсію переказують безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку. Виплата — не менша, ніж за попередній місяць.
Строк розгляду — 8 робочих днів. Послуга безоплатна.
У разі відмови (документи не відповідають вимогам) можна оскаржити рішення в окружному адміністративному суді.
