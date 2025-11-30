  1. В Украине

Как перевести пенсию по новому месту жительства – пошаговая инструкция

16:37, 30 ноября 2025
Во время военного положения деньги могут поступить непосредственно на карту без открытия счета.
Как перевести пенсию по новому месту жительства – пошаговая инструкция
Фото: ukrainianinpoland.pl
В случае смены места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по новому месту жительства лично, через законного представителя, по почте (заказным письмом) или онлайн на портале. Алгоритм объяснили в «Дії».

Необходимые документы:

  • заявление;
  • паспорт;
  • документ о РНОКПП (или свидетельство соцстрахования).

Для несовершеннолетних или недееспособных – документы законного представителя и решение суда (при наличии).

В условиях военного положения при временной смене места жительства пенсию переводят непосредственно на карту без открытия банковского счета. Выплата — не меньше, чем за предыдущий месяц.

Срок рассмотрения — 8 рабочих дней. Услуга бесплатная.

В случае отказа (документы не соответствуют требованиям) можно обжаловать решение в окружном административном суде.

Блоги
Публикации

