Как перевести пенсию по новому месту жительства – пошаговая инструкция

Во время военного положения деньги могут поступить непосредственно на карту без открытия счета.

В случае смены места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по новому месту жительства лично, через законного представителя, по почте (заказным письмом) или онлайн на портале. Алгоритм объяснили в «Дії».

Необходимые документы:

заявление;

паспорт;

документ о РНОКПП (или свидетельство соцстрахования).

Для несовершеннолетних или недееспособных – документы законного представителя и решение суда (при наличии).

В условиях военного положения при временной смене места жительства пенсию переводят непосредственно на карту без открытия банковского счета. Выплата — не меньше, чем за предыдущий месяц.

Срок рассмотрения — 8 рабочих дней. Услуга бесплатная.

В случае отказа (документы не соответствуют требованиям) можно обжаловать решение в окружном административном суде.

