Небезпечні продукти під контролем: Україна ввела систему швидкого оповіщення, як у ЄС

17:13, 30 листопада 2025
Україна запустила механізм оперативного інформування, що дозволяє швидко виявляти та вилучати небезпечні харчові продукти й корми з обігу.
В Україні 19 листопада офіційно запрацювала Система швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами.

Це стало можливим після набуття чинності наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 478, який встановлює вимоги до роботи нової системи, вказує Держпродспоживслужба.

Для чого створена система

Україна переходить на сучасну європейську модель контролю безпечності харчових продуктів — аналогічну до системи RASFF, що працює в ЄС. Її головна мета — забезпечити швидкий обмін інформацією про небезпечні продукти та корми і вчасно реагувати на загрози для здоров’я людей і тварин.

Система дозволить:

  • оперативно вилучати з продажу небезпечні товари;
  • попереджати споживачів про ризики;
  • швидко реагувати на випадки загроз для здоров’я.

Хто повідомлятиме про небезпеку

Надсилати інформацію до Національного та територіальних контактних пунктів зобов’язані:

  • територіальні органи Держпродспоживслужби — коли виявляють порушення під час перевірок;
  • оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі) — якщо встановили, що їхній продукт може бути небезпечним;
  • уповноважені лабораторії — за результатами досліджень;
  • заклади охорони здоров’я — у разі масових отруєнь або підозр щодо небезпечних продуктів.

Форми повідомлень визначені у додатках 2 та 3 до наказу № 478.

Як працюватиме система

У разі виявлення небезпечного продукту інформація негайно потраплятиме до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

У разі підтвердження загрози запускається план дій за надзвичайних обставин, затверджений постановою Кабміну № 80 від 3 лютого 2021 року.

Це дасть змогу швидко обмежити або зупинити обіг небезпечних товарів і запобігти їх поширенню країною.

Наразі готується запуск електронної мережі Системи повідомлення — за підтримки міжнародної технічної допомоги. Це забезпечить повністю цифровий обмін даними.

Що зміниться для споживачів

  • інформація про ризики стане доступнішою й оперативною;
  • держава швидше реагуватиме на небезпечні продукти;
  • ризики для здоров’я зменшаться завдяки оперативному вилученню небезпечних товарів із обігу.

Чому це важливо

Впровадження системи — крок до повної інтеграції України у європейську модель контролю харчової безпеки. Аналогічна система RASFF в ЄС довела ефективність у запобіганні отруєнням, зменшенні ризиків та захисті прав споживачів.

