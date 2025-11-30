Небезпечні продукти під контролем: Україна ввела систему швидкого оповіщення, як у ЄС
В Україні 19 листопада офіційно запрацювала Система швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами.
Це стало можливим після набуття чинності наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 478, який встановлює вимоги до роботи нової системи, вказує Держпродспоживслужба.
Для чого створена система
Україна переходить на сучасну європейську модель контролю безпечності харчових продуктів — аналогічну до системи RASFF, що працює в ЄС. Її головна мета — забезпечити швидкий обмін інформацією про небезпечні продукти та корми і вчасно реагувати на загрози для здоров’я людей і тварин.
Система дозволить:
- оперативно вилучати з продажу небезпечні товари;
- попереджати споживачів про ризики;
- швидко реагувати на випадки загроз для здоров’я.
Хто повідомлятиме про небезпеку
Надсилати інформацію до Національного та територіальних контактних пунктів зобов’язані:
- територіальні органи Держпродспоживслужби — коли виявляють порушення під час перевірок;
- оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі) — якщо встановили, що їхній продукт може бути небезпечним;
- уповноважені лабораторії — за результатами досліджень;
- заклади охорони здоров’я — у разі масових отруєнь або підозр щодо небезпечних продуктів.
Форми повідомлень визначені у додатках 2 та 3 до наказу № 478.
Як працюватиме система
У разі виявлення небезпечного продукту інформація негайно потраплятиме до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
У разі підтвердження загрози запускається план дій за надзвичайних обставин, затверджений постановою Кабміну № 80 від 3 лютого 2021 року.
Це дасть змогу швидко обмежити або зупинити обіг небезпечних товарів і запобігти їх поширенню країною.
Наразі готується запуск електронної мережі Системи повідомлення — за підтримки міжнародної технічної допомоги. Це забезпечить повністю цифровий обмін даними.
Що зміниться для споживачів
- інформація про ризики стане доступнішою й оперативною;
- держава швидше реагуватиме на небезпечні продукти;
- ризики для здоров’я зменшаться завдяки оперативному вилученню небезпечних товарів із обігу.
Чому це важливо
Впровадження системи — крок до повної інтеграції України у європейську модель контролю харчової безпеки. Аналогічна система RASFF в ЄС довела ефективність у запобіганні отруєнням, зменшенні ризиків та захисті прав споживачів.
