  1. В Украине

Опасные продукты под контролем: Украина ввела систему быстрого оповещения, как в ЕС

17:13, 30 ноября 2025
Украина запустила механизм оперативного информирования, который позволяет быстро выявлять и изымать из оборота опасные пищевые продукты и корма.
Опасные продукты под контролем: Украина ввела систему быстрого оповещения, как в ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 19 ноября официально заработала Система быстрого уведомления об угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами.

Это стало возможным после вступления в силу приказа Министерства аграрной политики и продовольствия № 478, который устанавливает требования к работе новой системы, указывает Госпродпотребслужба.

Для чего создана система

Украина переходит на современную европейскую модель контроля безопасности пищевых продуктов — аналогичную системе RASFF, которая действует в ЕС. Ее главная цель — обеспечить быстрый обмен информацией об опасных продуктах и кормах и своевременно реагировать на угрозы для здоровья людей и животных.

Система позволит:

  • оперативно изымать из продажи опасные товары;
  • предупреждать потребителей о рисках;
  • быстро реагировать на случаи угроз для здоровья.

Кто будет сообщать об опасности

Отправлять информацию в Национальный и территориальные контактные пункты обязаны:

  • территориальные органы Госпродпотребслужбы — когда выявляют нарушения во время проверок;
  • операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети) — если установили, что их продукт может быть опасным;
  • уполномоченные лаборатории — по результатам исследований;
  • учреждения здравоохранения — в случае массовых отравлений или подозрений относительно опасных продуктов.

Формы уведомлений определены в приложениях 2 и 3 к приказу № 478.

Как будет работать система

В случае выявления опасного продукта информация незамедлительно будет поступать в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

В случае подтверждения угрозы запускается план действий в чрезвычайных обстоятельствах, утвержденный постановлением Кабмина № 80 от 3 февраля 2021 года.

Это позволит быстро ограничить или остановить обращение опасных товаров и предотвратить их распространение по стране.

Сейчас готовится запуск электронной сети Системы уведомления — при поддержке международной технической помощи. Это обеспечит полностью цифровой обмен данными.

Что изменится для потребителей

  • информация о рисках станет более доступной и оперативной;
  • государство быстрее будет реагировать на опасные продукты;
  • риски для здоровья уменьшатся благодаря оперативному изъятию опасных товаров из оборота.

Почему это важно

Внедрение системы — шаг к полной интеграции Украины в европейскую модель контроля пищевой безопасности. Аналогичная система RASFF в ЕС доказала эффективность в предотвращении отравлений, снижении рисков и защите прав потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]