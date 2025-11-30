Опасные продукты под контролем: Украина ввела систему быстрого оповещения, как в ЕС

Украина запустила механизм оперативного информирования, который позволяет быстро выявлять и изымать из оборота опасные пищевые продукты и корма.

В Украине 19 ноября официально заработала Система быстрого уведомления об угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами.

Это стало возможным после вступления в силу приказа Министерства аграрной политики и продовольствия № 478, который устанавливает требования к работе новой системы, указывает Госпродпотребслужба.

Для чего создана система

Украина переходит на современную европейскую модель контроля безопасности пищевых продуктов — аналогичную системе RASFF, которая действует в ЕС. Ее главная цель — обеспечить быстрый обмен информацией об опасных продуктах и кормах и своевременно реагировать на угрозы для здоровья людей и животных.

Система позволит:

оперативно изымать из продажи опасные товары;

предупреждать потребителей о рисках;

быстро реагировать на случаи угроз для здоровья.

Кто будет сообщать об опасности

Отправлять информацию в Национальный и территориальные контактные пункты обязаны:

территориальные органы Госпродпотребслужбы — когда выявляют нарушения во время проверок;

операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети) — если установили, что их продукт может быть опасным;

уполномоченные лаборатории — по результатам исследований;

учреждения здравоохранения — в случае массовых отравлений или подозрений относительно опасных продуктов.

Формы уведомлений определены в приложениях 2 и 3 к приказу № 478.

Как будет работать система

В случае выявления опасного продукта информация незамедлительно будет поступать в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

В случае подтверждения угрозы запускается план действий в чрезвычайных обстоятельствах, утвержденный постановлением Кабмина № 80 от 3 февраля 2021 года.

Это позволит быстро ограничить или остановить обращение опасных товаров и предотвратить их распространение по стране.

Сейчас готовится запуск электронной сети Системы уведомления — при поддержке международной технической помощи. Это обеспечит полностью цифровой обмен данными.

Что изменится для потребителей

информация о рисках станет более доступной и оперативной;

государство быстрее будет реагировать на опасные продукты;

риски для здоровья уменьшатся благодаря оперативному изъятию опасных товаров из оборота.

Почему это важно

Внедрение системы — шаг к полной интеграции Украины в европейскую модель контроля пищевой безопасности. Аналогичная система RASFF в ЕС доказала эффективность в предотвращении отравлений, снижении рисков и защите прав потребителей.

