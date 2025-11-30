На Черкащині судитимуть організатора схеми переправлення чоловіків до Білорусі за $6 тисяч

Також він запропонував співробітнику СБУ неправомірну вигоду у 2500 доларів за сприяння у переправленні призовників.

На Черкащині судитимуть організатора незаконного переправлення призовників через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання грошових коштів. Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 186 000 гривень.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 1ст. 369 КК України передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

