  1. В Украине

На Черкасщине будут судить организатора схемы переправки мужчин в Беларусь за $6 тысяч

18:07, 30 ноября 2025
Также он предложил сотруднику СБУ неправомерную выгоду в 2500 долларов за содействие в переправке призывников.
На Черкасщине будут судить организатора схемы переправки мужчин в Беларусь за $6 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Черкасщине будут судить организатора незаконной переправки призывников через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что мужчина, используя условия военного положения, за 6 тысяч долларов обещал отвезти военнообязанного в пограничную зону для последующего нелегального перехода в Беларусь. Кроме того, он предложил сотруднику СБУ неправомерную выгоду в 2500 долларов за содействие в переправке призывников.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения денежных средств. Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 186 000 гривен.

Санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Черкассы военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]