На Черкасщине будут судить организатора схемы переправки мужчин в Беларусь за $6 тысяч

Также он предложил сотруднику СБУ неправомерную выгоду в 2500 долларов за содействие в переправке призывников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Черкасщине будут судить организатора незаконной переправки призывников через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что мужчина, используя условия военного положения, за 6 тысяч долларов обещал отвезти военнообязанного в пограничную зону для последующего нелегального перехода в Беларусь. Кроме того, он предложил сотруднику СБУ неправомерную выгоду в 2500 долларов за содействие в переправке призывников.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения денежных средств. Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 186 000 гривен.

Санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.