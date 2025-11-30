Відпустки для військовослужбовців — які є види та їх тривалість

Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців складає до 30 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони опублікувало роз’яснення щодо всіх видів відпусток, на які мають право військовослужбовці. Про це повідомив Київський обласний ТЦК.

Основні положення:

Щорічна основна відпустка

Тривалість — до 30 днів.

У підрозділі одночасно може бути у відпустці не більше 30% особового складу.

До відпустки додається час на дорогу (до 2 діб в один бік).

Можна брати частинами, але мінімум 15 днів поспіль.

Якщо під час відпочинку військовий захворів і потребував стаціонарного лікування — відпустку продовжують на невикористані дні (за наявності довідки).

Додаткова відпустка для УБД

14 календарних днів.

Надається за рішенням командира.

За сімейними обставинами

До 10 днів, не враховуючи час на дорогу.

Грошове забезпечення зберігається.

За знищену ворожу техніку

До 15 днів на рік.

Тривалість залежить від типу знищеної техніки.

Для звільнених з полону

Якщо військовий хоче продовжити службу — може отримати 90 днів відпустки зі збереженням виплат.

Відпустка для лікування

Надається за висновком ВЛК у разі хвороби або поранення.

Тривалість визначають лікарі.

Грошове забезпечення зберігається.

Для догляду за дитиною

До 3-річного віку дитини.

Без збереження грошового забезпечення.

Додаткова відпустка для навчання

Для військових 18–25 років, які не мають вищої освіти і навчаються у ЗВО або фахових коледжах (крім військових).

Для умовно-достроково звільнених, які підписали контракт

Щорічна відпустка не передбачена.

Можлива лише відпустка за сімейними обставинами та з поважних причин — до 10 днів.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.