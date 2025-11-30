Отпуска для военнослужащих — какие виды существуют и их продолжительность

  1. В Украине

17:13, 30 ноября 2025
Продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих составляет до 30 дней.
Министерство обороны опубликовало разъяснение относительно всех видов отпусков, на которые имеют право военнослужащие. Об этом сообщил Киевский областной ТЦК.

Основные положения:

Ежегодный основной отпуск

Продолжительность — до 30 дней.

В подразделении одновременно могут находиться в отпуске не более 30% личного состава.

К отпуску добавляется время на дорогу (до 2 суток в одну сторону).

Можно брать частями, но минимум 15 дней подряд.

Если во время отдыха военнослужащий заболел и нуждался в стационарном лечении — отпуск продлевают на неиспользованные дни (при наличии справки).

Дополнительный отпуск для УБД

14 календарных дней.

Предоставляется по решению командира.

По семейным обстоятельствам

До 10 дней, не включая время на дорогу.

Денежное обеспечение сохраняется.

За уничтоженную вражескую технику

До 15 дней в год.

Продолжительность зависит от типа уничтоженной техники.

Для освобожденных из плена

Если военнослужащий хочет продолжить службу — может получить 90 дней отпуска с сохранением выплат.

Отпуск для лечения

Предоставляется по заключению ВЛК в случае болезни или ранения.

Продолжительность определяют врачи.

Денежное обеспечение сохраняется.

Для ухода за ребенком

До достижения ребенком 3-летнего возраста.

Без сохранения денежного обеспечения.

Дополнительный отпуск для обучения

Для военнослужащих 18–25 лет, которые не имеют высшего образования и учатся в вузах или профессиональных колледжах (кроме военных учебных заведений).

Для условно-досрочно освобожденных, подписавших контракт

Ежегодный отпуск не предусмотрен.

Возможен только отпуск по семейным обстоятельствам и по уважительным причинам — до 10 дней.

