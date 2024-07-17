Стоимость газировки вырастет в 2,5 раза – Комитет рекомендовал принять законопроект об акцизном налоге на воды

Согласно расчету Минэкономики цена на напитки вырастет примерно в 2,5 раза – в Комитете утверждают, что речь идет о здоровье граждан.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 17 июля рекомендовал принять законопроект 9032-1 авторства Михаила Радуцкого и коллег о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ в первом чтении принять за основу Об этом сообщил глава налогового Комитета Даниил Гетманцев.

«Данная законодательная инициатива призвана способствовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ», - отметил он.

Законопроектом 9032-1 предлагается:

отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ;

установить, что при налогообложении вод, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ применяется ставка акцизного налога в размере 10,00 (а временно до 31 декабря 2023 года включительно, но не ранее даты прекращения или отмены военного состояния) в Украине – 5 гривен за каждые 25 граммов сахара или другой эквивалентной 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре.

«Кстати, примерно 50 стран мира ввели налоги на сладкие напитки в разных формах, адаптировав широкие глобальные рекомендации по использованию фискальной политики в свой конкретный контекст и «инновационно» внедряя налоговую политику для достижения целей здравоохранения.

Введение акцизного налога на сладкие напитки соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года. Статьей 1 общих положений настоящей Директивы установлено, что для определения общего режима налогообложения акцизами государства-члены могут налагать налоги на товары, не подакцизные» - отметил Даниил Гетманцев.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк указывает, что Минфин поддержал этот законопроект, поскольку он может добавить в бюджет 7,5 млрд грн. В свою очередь, Минэкономики указало на перспективу подорожания условной кока-колы в 2,5 раза.

Отметим, что 17 июля Верховная Рада также начала рассмотрение поправок к законопроекту 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо.

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы Правительства» - отметила она, не уточняя, о какой именно инициативе идет речь.

При этом МВФ не возражает против такого варианта, как печать гривны, если других вариантов не будет.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев озвучил несколько вариантов, чтобы покрыть эту «дыру». Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только из-за изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.