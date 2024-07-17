Партнеры дают только оружие, а зарплаты военным обеспечивает украинский бизнес – Дмитрий Наталуха ответил на критику экономического бронирования

«Количество собственных денег, которые военные со своей зарплаты тратят на закупку, заправку и ремонт материально-технических средств и на дистанционное содержание семьи – будет только увеличиваться. Причем – кратно, ежемесячно. Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес» - Дмитрий Наталуха объяснил критикам экономического бронирования перспективы.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о введении экономического бронирования для более широкого круга лиц при уплате ими сбора за бронирование, отсутствии долгов, определенного уровня «белой» зарплаты для работников (в частности, проекты 11331-2, 11332-1).

Впрочем, эта идея наталкивается на критику, в том числе от общественных организаций. Некоторые предлагают искать другие пути наполнения бюджета, например, повышение налогов.

Председатель Комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Наталуха ответил на эту критику.

«Что же, в последние дни фейсбуком ходят резонансные сообщения от военных и волонтеров по рассмотрению в Раде на следующей неделе 4 законопроектов об экономическом бронировании, вы наверняка видели.

Проблема в том, что сам предмет «сенсации» (рассмотрение законопроектов в Раде), укрепляет меня во мнении, что, несмотря на искренность и подлинность эмоций авторов этих сообщений, существует третья сторона, которая умело использует эти эмоции себе на пользу.

Просто потому что «надежные люди, заботящиеся об интересах военных», от которых, по словам одного из авторов, она узнала об этой новости, забыли сказать военным несколько важных вещей.

Ну, хотя бы то, что без решения комитета эти законопроекты в зал попасть не могут. А комитет такого решения не выносил – публичная информация. И даже даты, когда эти законопроекты будут рассматриваться в комитете, пока нет» - отметил он.

«Кроме того, эти самые «надежные люди, заботящиеся об интересах военных» могли бы им еще и честно сказать как будет.

Потому что будет хуже.

Ибо количество собственных денег, которые военные по своей зарплате тратят на закупку, заправку и ремонт коряг, покупку снаряги, дронов и других материально-технических средств, и еще вдобавок и на дистанционное содержание семьи – будет только увеличиваться.

Причем – кратно, ежемесячно.

Просто потому, что партнеры дают только оружие, а все остальное – это украинский бизнес.

Да, возможно, для кого-то это до сих пор неожиданность, но это делают именно украинские предприниматели из-за уплаченных ими налогов.

Далее – простая математика, которая никому не нравится и особенно никого не интересует, ведь она не о чине, не об обязанности, не о морали и не об этике.

Меньше работающих предприятий в экономике – меньше налогов. Меньше налогов – меньшее обеспечение и так далее – вплоть до очень неприятного финала, когда реальный выбор будет стоять между справедливостью и обеспеченностью.

В принципе этот выбор уже стоит.

Это уже происходит, мы только вернулись с востока, нам ребята разложили по категориям ежемесячные расходы военнослужащих на содержание самих себя.

Это те расходы, которые должно осуществлять государство.

Если бы имела деньги.

Но денег нет – несколько сотен миллиардов.

Плюс экономические последствия замечаешь не сразу, это тебе не прорыв фронта.

Ну, разве что курс прыгнет или цены на топливо. Тогда да, страшно.

А так – что вообще такое «сокращение экономики»?

Как его заметить? Что оно в принципе значит и к чему приводит?

Трудно понять. Потому что это не об эмоциях, здесь нужно разбираться.

Как, очевидно, трудно понять и к чему приводит умышленное столкновение лбами двух категорий населения – предпринимателей и военных.

Как и то, что агрессивное продвижение враждебного и лживого нарратива «воюют только бедные» неизбежно приведет к другому нарративу – «армия голая и босса».

Вообще, эти «надежные люди, заботящиеся об интересах военных» многое еще им не рассказали, мы это четко поняли в Покровске, Константиновке и других прифронтовых населенных пунктах, где новости в основном получают из телеграммы и ток тока» - отметил Дмитрий Наталуха.

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа заявила, что обсуждала изменения в Госбюджет на 2024 год для покрытия «дыры» в 400-500 миллиардов грн в этом году с послом Германии. «Здесь ждем инициативы правительства» - отметила она, не уточняя, о какой именно инициативе идет речь.

При этом МВФ не возражает против такого варианта, как печать гривны, если других вариантов не будет.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев озвучил несколько вариантов, чтобы покрыть эту «дыру». Один из них – это повышение налогов. При этом быстро получить средства в необходимых для страны объемах можно только из-за изменений в основные налоги, как НДС и военный сбор. Худшим же вариантом будет эмиссия.

«Чрезвычайно плохой» путь для поиска ресурса – это ускоренная девальвация и эмиссия. Еще одно плохое решение (к сожалению, «хороших» фактически не осталось) – это повышение налогов. Мы уже утвердили, рекомендовав ко второму чтению, законопроект о повышении до европейского уровня налогов на топливо. На рассмотрении в комитете также законопроект о повышении налогов на табак.

Но это не последние изменения. Ожидаем от Кабинета Министров предложений о том, как решать проблему тотального недофинансирования. Окончательных вариантов нет» - отметил Даниил Гетманцев в интервью Укринформ.

«Если говорить об эмиссии, то это – я уже говорил, – самый плохой вариант. Потому что эмиссия – это инфляция, она, по сути, является налогом на бедных. Мы практиковали эмиссию в 2022 году на сумму 400 млрд. гривен, что, среди прочего, спровоцировало инфляцию в 26%. Сейчас финансовая ситуация в стране, безусловно, лучше, чем в первый год войны. Инфляция очень низкая – 3,3%, золотовалютные резервы – на исторически высоких уровнях.

В Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом возможность процедуры бюджетной эмиссии предусмотрена – после консультаций между Минфином, НБУ и МВФ, если другие источники покрытия бюджетного дефицита будут исчерпаны. Но при этом определены и ограничения эмиссии – максимум 50 млрд гривен в квартал.

Но нам бы не хотелось вообще включать этот инструмент, потому что он плохой, самый плохой из всех вариантов, которые сейчас» - подчеркнул Даниил Гетманцев.

На фоне этого возникает вопрос об экономическом бронировании как среди прочего инструмент наполнения бюджета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», экономическое бронирование уже существует в определенном виде – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования отдельных общественных организаций и ООО, а критерий размера зарплаты и уплаты налогов – к отдельным предприятиям.

В частности, право на 100% бронирование от Кабмина имеют отдельные ГО и ООО, финансируемые иностранными донорами, занимающиеся исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список таких организаций.

Автор: Наталя Мамченко

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