Более половины украинских школьников сталкивались с буллингом: исследование

Самый высокий уровень буллинга зафиксирован в Киеве.

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Министерство образования и науки обнародовало результаты исследования по буллингу в украинских школах.

Стало известно, что большинство украинских школьников сталкивались с буллингом.

Причем девушки чаще испытывают травлю, чем ребята. Среди них количество девушек выше – 55,9%. В то время как отметивших об этом ребят – 46,2%.

Высокий уровень буллинга зафиксирован в Киеве (33,7%) и областных центрах (34,4%).

В сельской местности и городах районного значения этот показатель ниже – 25,3% и 25,8% соответственно.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину почти четверть школьников (24,7%) стали жертвами буллинга.

Меньше случаев травли зафиксировано в восточных и южных областях – 18% и 22%.

Министерство образования и науки призывает родителей и педагогов обратить внимание на проблему буллинга и принять меры по его преодолению.

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