Більше половини українських школярів стикалися з булінгом: дослідження

Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Києві.

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Міністерство освіти і науки оприлюднило результати дослідження щодо булінгу в українських школах.

Стало відомо, що більша частина українських школярів стикалися з булінгом.

Причому дівчата частіше зазнають цькування, ніж хлопці. Серед них кількість дівчат вища – 55,9%. Тоді як хлопців, які зазначили про це, – 46,2%.

Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Києві (33,7%) та обласних центрах (34,4%).

У сільській місцевості та містах районного значення цей показник нижчий – 25,3% та 25,8% відповідно.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну майже чверть школярів (24,7%) стали жертвами булінгу.

Найменше випадків цькування зафіксовано у східних та південних областях – 18% та 22%.

Міністерство освіти та науки закликає батьків та педагогів звернути увагу на проблему булінгу та вжити заходів для її подолання.

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