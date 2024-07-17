Більше половини українських школярів стикалися з булінгом: дослідження

Міністерство освіти і науки оприлюднило результати дослідження щодо булінгу в українських школах.
Стало відомо, що більша частина українських школярів стикалися з булінгом.
Причому дівчата частіше зазнають цькування, ніж хлопці. Серед них кількість дівчат вища – 55,9%. Тоді як хлопців, які зазначили про це, – 46,2%.
Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Києві (33,7%) та обласних центрах (34,4%).
У сільській місцевості та містах районного значення цей показник нижчий – 25,3% та 25,8% відповідно.
З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну майже чверть школярів (24,7%) стали жертвами булінгу.
Найменше випадків цькування зафіксовано у східних та південних областях – 18% та 22%.
Міністерство освіти та науки закликає батьків та педагогів звернути увагу на проблему булінгу та вжити заходів для її подолання.
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