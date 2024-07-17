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ДТП з перекиданням у Києві: дорогу не поділили два позашляховика, відео

14:11, 17 липня 2024
На перехресті заштовхнулись Volkswagen та Mazda.
ДТП з перекиданням у Києві: дорогу не поділили два позашляховика, відео
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У Дніпровському районі Києва сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, водій автомобіля Volkswagen не надав перевагу в русі транспортному засобу Mazda, який рухався головною дорогою, через що відбулося зіткнення.

«Ми склали на порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та передали матеріали до суду», - завили у поліції.

Також правоохоронці нагадали, що згідно з п. 16.11 ПДР України, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.

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