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ДТП с опрокидыванием в Киеве: дорогу не поделили два внедорожника, видео

14:11, 17 июля 2024
На перекрестке столкнулись Volkswagen и Mazda.
ДТП с опрокидыванием в Киеве: дорогу не поделили два внедорожника, видео
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В Днепровском районе Киева произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении для транспортного средства Mazda, который двигался по главной дороге, из-за чего произошло столкновение.

«Мы составили на нарушителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП и передали материалы в суд», - заявили в полиции.

Также правоохранители напомнили, что согласно п. 16.11 ПДД Украины, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

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