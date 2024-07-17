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Поиск сведений в ЕГР по идентификатору «наименования» в случае получения выписки из реестра: алгоритм

13:53, 17 июля 2024
Поиск сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о юридическом лице для получения их в виде выписки из этого реестра может осуществляться, в частности, по такому идентификатору как наименование юридического лица.
Поиск сведений в ЕГР по идентификатору «наименования» в случае получения выписки из реестра: алгоритм
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Министерство юстиции Украины напомнило алгоритм поиска сведений в ЕГР по идентификатору поиска «наименования» в случае получения выписки из реестра.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) про юридичну особу для отримання їх у вигляді витягу з цього реєстру може здійснюватися, зокрема, за таким ідентифікатором як найменування юридичної особи.

Водночас найменування юридичної особи може бути змінено, про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру у порядку, передбаченому законодавством.

У разі наявності змін в найменуванні юридичної особи, пошук відомостей про таку юридичну особу за ідентифікатором пошуку «найменування» здійснюється з урахуванням наступних особливостей.

При побудові витягу пошук суб’єктів в Єдиному державному реєстрі здійснюється за актуальними даними.

Разом з тим користувач може обрати дату, станом на яку потрібно надати інформацію про запитуваного суб’єкта.

Таким чином, якщо в Єдиному державному реєстрі було проведено державну реєстрацію змін щодо найменування юридичної особи (наприклад, змінено назву юридичної особи з «ААА» на «БББ»), то у разі формування витягу за найменуванням юридичної особи «ААА» як станом на дату формування запиту, так і станом на визначену дату – відомості про таку юридичну особу будуть відсутні в результатах пошуку. І навпаки, у разі формування витягу за найменуванням юридичної особи «БББ» як станом на дату формування запиту, так і станом на визначену дату – відомості про таку юридичну особу будуть наявні в результатах пошуку.

При цьому:

▪ якщо в параметрах пошуку зазначити найменування юридичної особи «БББ», то у витязі станом на дату формування запиту буде міститися запис про юридичну особу з найменуванням «БББ»;

▪ якщо в параметрах пошуку зазначити найменування юридичної особи «БББ», то у витязі станом на визначену дату (за умови, що визначена дата припадає на період, коли актуальною назвою була назва «ААА») буде міститися запис про юридичну особу з найменуванням «ААА».

Отримати відомості з Єдиного державного реєстру у вигляді витягу можливо шляхом звернення до надавача таких відомостей – державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністратора центру надання адміністративних послуг або помічника нотаріуса, або скориставшись порталом електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів).

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