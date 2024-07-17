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Верховная Рада приняла закон о переводе разрешений и лицензий на декларативный принцип во время войны

12:35, 17 июля 2024
Упрощены условия ведения хозяйственной деятельности на время военного положения.
Верховная Рада приняла закон о переводе разрешений и лицензий на декларативный принцип во время войны
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Верховная Рада 17 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №7331 о переводе разрешений и лицензий на декларативный принцип во время военного положения.

Проект закона поддержали 237 народных депутатов.

Документ дает возможность субъектам хозяйствования приобретать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, в разрешительные органы и центры предоставления административных услуг (ЦНАП) - декларации о проведении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, получение которых предусмотрено законодательством.

Отмечается, что такие декларации будут действовать во время военного положения и до конца календарного года, в котором он завершится, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Законопроектом продлевается срок действия уже выданных лицензий до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения/отмены.

На этот период предусмотрена также остановка проведения плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.

Кроме того, законопроектом предусмотрено определение Кабмином порядка представления декларации, перечня вносимых в декларацию сведений и перечня видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

В Министерстве экономики уточнили, что декларации могут быть поданы в любом городе Украины вне зависимости от расположения предприятия или места жительства предпринимателя.

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