Отключений света может быть меньше: Энергоатом вернул в работу энергоблок после ремонта

«Энергоатом» вывел из ремонта энергоблок на одной из АЭС.

Фото: energoatom.com.ua

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Энергоблок на одной из атомных электростанций после планового ремонта подключили к сети. Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

«Во исполнение задания Министерство энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок - после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования», - говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» отмечают, что возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.

Также там добавляют, что все остальные энергоблоки компании, находящиеся на подконтрольной территории Украины, работают в плановом режиме.

В свою очередь, Министерство энергетики Украины сообщило, что энергоблок добавит к энергосистеме 1000 МВт мощности.

«Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период», - говорится в заявлении.

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