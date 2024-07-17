Верховная Рада усиливает поддержку ВПЛ в вопросе обеспечения жильем: поддержан проект закона

Законопроект предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе єВідновлення для определенных категорий ВПЛ.

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Верховная Рада 17 июля поддержала в первом чтении законопроект №11028, определяющий приоритетность среди внутренне перемещенных лиц для получения компенсации за утраченное жилье.

Проект закона поддержали 290 народных депутатов.

Законопроект предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе єВідновлення для определенных категорий ВПЛ.

Приоритетное право на компенсации будут иметь:

лица, достигшие пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до 6 лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

ВПЛ, являющиеся лицами с инвалидностью III группы.

«Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома», — отметила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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