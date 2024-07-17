Илон Маск переносит штаб-квартиры SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за закона о гендерной идентификации детей

В Калифорнии был принят закон, который запрещает информировать родителей школьников об их сексуальной ориентации или о желании сделать гендерный переход.

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Владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск сообщил, что переносит штаб-квартиры компаний из Калифорнии в Техас. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Причиной миллиардер назвал закон, запрещающий, в частности, местным школам сообщать родителям, что их ребенок идентифицирует себя трансгендерной личностью.

«Это стало последней каплей. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, Space X перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейз в Техасе», — написал Маск в соцсети X.

Также миллиардер добавил, что штаб-квартира соцсети Х переедет в Остин.

Напомним, Калифорния стала первым штатом, где принят закон, который запрещает информировать родителей школьников об их сексуальной ориентации или о желании сделать гендерный переход. Сторонники закона утверждают, что он поможет сохранить конфиденциальность учащихся и не позволит преподавателям вмешиваться в отношения родителей и детей. Ранее школы должны были предупреждать семьи о гендерной идентификации учеников.

После принятия закона Маск написал, что документ ущемляет права родителей и наносит неотвратимый ущерб детям.

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