Ілон Маск переносить штаб-квартири SpaceX та Х з Каліфорнії до Техасу через закон про гендерну ідентифікацію дітей

У Каліфорнії було прийнято закон, який забороняє інформувати батьків школярів про їхню сексуальну орієнтацію або про бажання зробити гендерний перехід.

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Власник компанії SpaceX та соцмережі Х Ілон Маск повідомив, що переносить штаб-квартири компаній з Каліфорнії до Техасу. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Причиною мільярдер назвав закон, який забороняє, зокрема, місцевим школам повідомляти батькам, що їхня дитина ідентифікує себе трансгендерною особистістю.

«Це стало останньою краплею. Через цей закон і багато інших, які йому передували, спрямовані проти сімей і компаній, Space X перенесе свою штаб-квартиру з Хоторна в Каліфорнії до Старбейзу в Техасі», — написав Маск у соцмережі X.

Також мільярдер додав, що штаб-квартира соцмережі Х переїде до Остіна.

Нагадаємо, Каліфорнія стала першим штатом, де прийнято закон, який забороняє інформувати батьків школярів про їхню сексуальну орієнтацію або про бажання зробити гендерний перехід. Прихильники закону стверджують, що він допоможе зберегти конфіденційність учнів та не дозволить викладачам втручатися у стосунки батьків та дітей. Раніше школи мали попереджати сім'ї про гендерну ідентифікацію учнів.

Після ухвалення закону Маск написав, що документ утискає права батьків і завдає невідворотної шкоди дітям.

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