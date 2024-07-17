На Одещині 6-річна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна: дитина загинула на місці

Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У місті Южне Одеській області 17 липня сталася трагедія — загинула дитина.

За даними поліції, 6-річна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна шостого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Вказується, що про подію поліцейських сповістили медики. Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала у спальній кімнаті одна, в той час, поки її 31-річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні.

Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт.

У поліції додали, що до цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла, за місцем мешкання характеризується позитивно, мати виховує дитину самостійно.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

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