В Одесской области 6-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна: ребенок погиб на месте

Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.

Иллюстративное фото из открытых источников

В городе Южное Одесской области 17 июля произошла трагедия – погиб ребенок.

По данным полиции, 6-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна шестого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Указывается, что о происшествии полицейских сообщили медики. Предварительно установлено, что девочка находилась в спальне одна, в то время, пока ее 31-летняя мать на несколько минут отошла к кухне.

Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.

В полиции добавили, что в этот трагический случай семья в поле зрения правоохранителей не попадала, по месту жительства характеризуется положительно, мать воспитывает ребенка самостоятельно.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.