Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

11:54, 17 июля 2024
Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.
Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 17 июля приняла в целом законопроект 10274, которым в Уголовном процессуальном кодексе исправляются недостатки, а проще говоря – чепуха.

В частности, в ч. 2 статьи 64-2 УПК предусмотрено «третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества».

В ч. 3 ст. 309 УПК «Жалобы на другие определения следственного судьи не подлежат обжалованию и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде» («жалобы не подлежат обжалованию»).

А в ч. 4 ст. 568 УПК, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашиваемой стороне» (вместо запрашивающей).

Как указывает автор, нормы, к которым данным проектом Закона предлагаются изменения, при буквальном их толковании лишены содержания, которое закладывалось в такие нормы при их формулировке законодателем.

Следовательно, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исправить недостатки технического характера в следующих нормах:

  • в части второй статьи 64-2 предусмотреть, что права и обязанности третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества;
  • в части третьей статьи 309, что «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде»
  • в части четвертой статьи 568, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество требуется для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Украине или не может быть вывезено за границу по другим основаниям, предусмотренным законом».

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты исправили чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада приняла закон об исправлении ошибок в Кодексе.

«По принципу таргетированной рекламы» – заместитель министра обороны объяснила, как из Реестра «Оберег» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь

По данным из профайла о возрасте, специальности и другим – в Минобороны объяснили, как с помощью Реестра «Оберег» определят тех, кого вызовут по повестке в первую очередь.

ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Верховная Рада увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн

Верховная Рада приняла постановление, инициированное Галиной Третьяковой, об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн.

Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області