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Пытался склонить чиновников к госизмене: главе МВД времен Януковича Захарченко сообщили о подозрении

11:55, 17 июля 2024
Бывшему министру инкриминируют государственную измену, а также оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.
Пытался склонить чиновников к госизмене: главе МВД времен Януковича Захарченко сообщили о подозрении
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, который в 2022 году пытался склонить некоторых украинских чиновников к госизмене.

ГБР указывает, что сразу после полномасштабного вторжения рф подозреваемый звонил украинским чиновникам с предложением подписания договора с государством-агрессором о так называемой «дружбе и защите». В частности, это означало добровольную сдачу врагу территорий взамен занятия «высоких должностей».

При этом Захарченко отмечал, что действует от имени руководства рф.

По данным Бюро, в дальнейшем экс-министр участвовал в создании и публикациях ряда видеозаписей, дайджестов, с целью формирования в обществе антивластных настроений для предоставления рф помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В своих выступлениях экс-чиновник оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию рф против Украины, прославляет представителей вооруженных формирований рф», — говорится в сообщении.

Фигурант подозревается в действиях против основ национальной безопасности Украины, а также против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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