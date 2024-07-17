Намагався схилити високопосадовців до держзради: очільнику МВС часів Януковича Захарченку повідомили про підозру

Колишньому міністру інкримінують державну зраду, а також виправдовування збройної агресії росії проти України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку, який у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до держзради.

ДБР вказує, що одразу після повномасштабного вторгнення рф, підозрюваний телефонував українським посадовцям з пропозицією підписання договору з державою-агресором про так звану «дружбу і захист». Зокрема, це означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття «високих посад».

При цьому Захарченко наголошував, що діє від імені керівництва рф.

За даними Бюро, надалі ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

У» своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію рф проти України, прославляє представників збройних формувань рф», — йдеться у повідомленні.

Фігурант підозрюється у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі.

Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.