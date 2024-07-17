Виділення $50 млрд для України: як поділять кредит між країнами G7

Основну частину кредиту візьмуть на себе США і Євросоюз.

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Стали відомі нові параметри кредиту $50 млрд для України від заморожених активів рф. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на власні дипломатичні джерела.

Зокрема, основну частину кредиту візьмуть на себе Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Решту закриють Японія, Велика Британія і Канада.

Очікується, що США і ЄС візьмуть на себе по $20 млрд, а Японія, Британія та Канада спільно забезпечать $10 млрд. Японія уже готує від себе підтвердження на суму $3,3 млрд.

Франція, Німеччина й Італія візьмуть участь в організації кредиту у складі Євросоюзу, а не як окремі члени G7.

Як повідомлялося, міністри фінансів «Великої сімки» обговорять виділення Україні $50 млрд завдяки залученню країнами G7 кредитів під доходи від заморожених російських активів.

Це стане головною темою зустрічі у Ріо-де-Жанейро 25-26 липня.

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