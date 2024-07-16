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Міністри фінансів країн G7 обговорять виділення $50 млрд для України від заморожених активів рф

17:45, 16 липня 2024
Це стане головною темою зустрічі у Ріо-де-Жанейро 25-26 липня.
Міністри фінансів країн G7 обговорять виділення $50 млрд для України від заморожених активів рф
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Міністри фінансів «Великої сімки» обговорять виділення Україні $50 млрд завдяки залученню країнами G7 кредитів під доходи від заморожених російських активів.

Це стане головною темою зустрічі у Ріо-де-Жанейро 25-26 липня. Про це повідомив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі.

«Ми працюємо над законодавчою пропозицією, яку (Європейська) Комісія має намір представити дуже скоро, і мене надихає широка, я б сказав, одностайна підтримка з боку міністрів ухвалення цієї пропозиції якнайшвидше», - сказав він.

За словами Джентілоні, Єврокомісія працює над частиною ЄС домовленості G7 про виділення Україні $50 млрд для введення цієї угоди в дію.

«Що дуже важливо для Комісії і було також підтверджено всіма присутніми міністрами, то це те, що ми продовжимо підтримувати Україну на дуже високому місці в нашому порядку денному серед наших головних пріоритетів, і що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно», - наголосив єврокомісар.

Він нагадав, що фінансові потреби України залишаються великими. За його словами, ЄС очікує, що МВФ у вересні визначить розмір дефіциту фінансування.

Як відомо, у підсумковому комюніке Саміту країн (G7) 14 червня було заявлено, що країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

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