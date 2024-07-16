Министры финансов стран G7 обсудят выделение $50 млрд для Украины от замороженных активов рф

Это станет главной темой встречи в Рио-де-Жанейро 25-26 июля.

Министры финансов «Большой семерки» обсудят выделение Украине $50 млрд благодаря привлечению странами G7 кредитов под доходы от замороженных российских активов.

Это станет главной темой встречи в Рио-де-Жанейро 25-26 июля. Об этом сообщил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы работаем над законодательным предложением, которое (Европейская) Комиссия намерена представить очень скоро, и меня вдохновляет широкая, я бы сказал, единодушная поддержка со стороны министров принятия этого предложения как можно быстрее», - сказал он.

По словам Джентилони, Еврокомиссия работает над частью ЕС договоренности G7 о выделении Украине $50 млрд для введения этого соглашения в действие.

«Что очень важно для Комиссии и было также подтверждено всеми присутствующими министрами, то это то, что мы продолжим поддерживать Украину на очень высоком месте в нашей повестке дня среди наших главных приоритетов, и что эта поддержка будет длиться столько, сколько потребуется», - подчеркнул он. еврокомиссар.

Он напомнил, что финансовые потребности Украины остаются большими. По его словам, ЕС ожидает, что МВФ в сентябре определит размер дефицита финансирования.

Как известно, в итоговом коммюнике Саммита стран (G7) 14 июня было заявлено, что страны G7 выделят Украине $50 млрд. дополнительного финансирования до конца 2024 года на оборону, бюджет и восстановление за счет доходов от замороженных российских активов без ущерба для других взносов.

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