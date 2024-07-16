Киевлян предупредили об ухудшении качества воздуха и дали несколько советов

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха, в частности, очень низкая скорость ветра.

Фото: kyiv24.news

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в настоящее время в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха, в частности, очень низкая скорость ветра.

В КГГА отметили, что до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

▪ ограничить пребывание на улице;

▪ отказаться от физической активности на открытом воздухе;

▪ пить много воды.

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