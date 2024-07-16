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Лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Джо Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

17:33, 16 июля 2024
Процесс должен начаться 19 июля.
Лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Джо Байдена кандидатом на пост президента уже в июле
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Лидеры комитета Демократической партии США намерены официально утвердить действующего президента Джо Байдена как кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что с мая Джо Байдена планировали утвердить в качестве кандидата на видеоконференции за несколько недель до съезда.

Процесс должен начаться в ближайшую пятницу (19 июля), когда комитет партии проведет виртуальную встречу. Еще одна встреча состоится 21 июля.

22 июля избиратели партии начнут отдавать свои голоса. Этот процесс должен длиться около недели. После этого последует подсчет голосов.

The New York Times добавляет, что Джо Байден фактически выиграл внутрипартийные выборы в Демократической партии, но пока еще не стал официальным кандидатом в президенты. Сначала предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде. Съезд Демократической партии состоится в августе.

Оппонент действующего президента США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года.

Как сообщалось, Дональд Трамп 15 июля официально собрал достаточное количество голосов делегатов Национального съезда Республиканской партии, чтобы стать единственным кандидатом на выборах президента США.

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