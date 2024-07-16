КСУ проверит конституционность предписаний о возмещении расходов на обучение в вузах со спецусловиями обучения, которые подготавливают полицейских

КСУ получил конституционное представление Верховного Суда о возмещении расходов на обучение в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Конституционный Суд Украины сообщил, что 15 июля получил конституционное представление Верховного Суда о конституционности предписаний пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 261 (в части, которой предусмотрено, что возмещение осуществляется в размере расходов, связанных с денежным обеспечением). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Настоящий Порядок определяет механизм возмещения лицами, обучавшимися по дневной форме обучения по государственному заказу в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских расходов, связанных с их содержанием в таких учреждениях, по соответствующим основаниям.

Так, абзацами первым и вторым пункта 3 Порядка № 261 определено, что возмещение производится в размере расходов, связанных с денежным, продовольственным, вещевым, медицинским обеспечением.

Следовательно, Верховный Суд просит проверить соответствие предписаниям частей первой и четвертой статьи 43 Конституции Украины предписания пункта 3 настоящего Порядка.

В настоящее время указанное конституционное представление распределено судье-докладчику.

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