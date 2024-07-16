В Киеве в ТЦК пришел мужчина, которого считали умершим: подробности истории

Мужчина, которого считали умершим, обратился в ЦИК, но оттуда его направили в ТЦК.

В Киеве в территориальный центр комплектования и социальной поддержки пришел мужчина, считавшийся умершим, передает телеканал «Киев».

Отмечается, что в 2001 году произошла ошибка, когда мужчина обновлял свои данные.

«Обновился я 2.07 через «Резерв+». Все нормально, документ получил, читаю: не военнообязан. Причина – умерший, исключенный из списка. После этого обращался в ЦИК, они сказали, что они ничем не могут помочь только сюда, в ТЦК, и доказывать, что ты жив», — рассказал мужчина.

Также он добавил, что в ТЦК уже откорректировали информацию, что жив, уже пошли обновления по реестру.

«Сказали, что нужно перерегистрироваться в «Резерв+» и можно затянуть новый документ, который сейчас у меня есть, распечатанный, с QR-кодом, с учетной специальностью», - добавил мужчина.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.