+40 градусов еще будет: сколько еще будет продолжаться аномальная жара в Украине

Синоптик назвала даты, когда в Украине станет прохладнее.

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Антициклон, длительное время находившийся над Украиной и блокировавший продвижение вглубь континента влажных и более свежих воздушных масс из Атлантики, наконец-то понемногу разрушается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что 17 июля в Украине еще удержится жара с температурой воздуха +34-39, местами +40 градусов и выше.

Однако с 18 июля снижение температуры воздуха ожидается в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В течение 19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины.

17 июля локальные грозовые дожди предусматриваются в западных областях Украины, а вечером в среду осадки возможны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины).

В Киеве вечером возможен кратковременный дождь с грозой.

«18 июля в столице начнет понемногу съезжать вниз температура воздуха, где-то до +30-32, а 19 июля до +28-30 градусов.

Не забывайте, что и ночная температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому по вечерам, ночью и утром будет заходить воздух, который будет значительно более жизнедеятельным.

Завтра фактически самый жаркий день лета…», — добавила Диденко.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 10 температурных рекордов.

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